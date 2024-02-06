Депутат Рады высмеял Зеленского за слова о "перезагрузке" властей

Фото: 123RF/wladyslawmus

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко негативно отозвался о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского, указавшего на необходимость "перезагрузки" властей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, Зеленский рассказал о размышлениях по поводу смены некоторых лиц, которые находятся во главе Украины. При этом он уточнил, что изменения затронут не только военную сферу. В связи с этим Кучеренко подчеркнул, что "перезагрузить" нужно сперва самого президента Украины.

"Стесняюсь спросить – а кто же у нас "руководство страны"?!" – уточнил он на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины