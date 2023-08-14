МВД РФ объявило в розыск генералов ВСУ, обвиняемых в гибели людей при обстрелах Донбасса

Фото: Следственный комитет РФ

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов, которых считает причастными к обстрелам Донбасса. Об этом со ссылкой на базу розыска ведомства сообщает ТАСС.

В базу розыска попали замглавнокомандующий Вооруженных сил Украины Евгений Мойсюк и два украинских генерал-майора – Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

Следствие считает, что они причастны к обстрелам Донбасса, которые привели к гибели и ранению более 100 человек. По какой уголовной статье они разыскиваются, не уточняется.

В середине июля СК РФ предъявил заочные обвинения украинскому экс-министру обороны Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре. Кроме того, было предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.

До этого СК заочно предъявил бывшему главе СБУ Василию Грицаку обвинение в обстрелах ДНР и ЛНР в 2014–2016 годах. По данным ведомства, он выступал руководителем так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Следствие утверждает, что действия Грицака привели к гибели 190 человек и ранениям 380 граждан.



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