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18 марта, 09:12

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Омбудсмен Колесник-Лавинская: в Харьковской области люди собираются мстить ТЦК

Омбудсмен заявила, что в Харьковской области люди собираются в группы для мести ТЦК

Фото: depositphotos/reflextions

В Харькове и Харьковской области люди собираются в группы для мести сотрудникам ТЦК (Территориальный центр комплектования. – Прим. ред.). Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.

"Вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее жители одного из населенных пунктов в Закарпатской области Украины выступили против мобилизации. В протесте принимали участие цыгане. До этого УВКПЧ ООН сообщало, что украинские военные ТЦК пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести.

Между тем отчаянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. По данным Минобороны России, за февраль 2025 года украинские ТЦК мобилизовали не менее 28 000 граждан при общих потерях 38 920 военных.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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