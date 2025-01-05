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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) применили газ против мужчин, которые забаррикадировались в одном из помещений центра в Запорожье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Предполагается, что речь идет о мобилизованных, которые решили укрыться от украинских военкомов. Не уточняется, какой именно газ применили сотрудники ТЦК, пытаясь взломать дверь.

УВКПЧ ООН ранее сообщало, что украинские военные ТЦК пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести.

Решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено, как сообщала Служба внешней разведки РФ. По данным ведомства, данное решение могут принять уже в ближайшее время.