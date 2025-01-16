Жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Жители одного из населенных пунктов в Закарпатской области Украины выступили против мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как утверждают местные издания, в протесте принимали участие цыгане.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как автомобили полиции и Нацгвардии Украины стоят на сельской дороге, а между ними ходят местные жители и громко высказывают свое недовольство по поводу действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы), которые приехали на место для мобилизации мужчин.

УВКПЧ ООН ранее сообщало, что украинские военные ТЦК пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести.

Также СМИ писали, что сотрудники ТЦК применили газ против мужчин, которые забаррикадировались в одном из помещений центра в Запорожье.

