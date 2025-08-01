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Репутационный ущерб украинского президента Владимира Зеленского стал необратимым из-за принятия законов, касающихся независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает RT со ссылкой на The Spectator.

22 июля Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. Однако на фоне массовых протестов, последовавших за принятием закона, украинский президент заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП.

Авторы публикации отмечают, что Зеленский оперативно восстановил независимость антикоррупционных ведомств. За принятие соответствующего закона проголосовали 311 депутатов Верховной рады.

По мнению журналистов, теперь многие парламентарии, состоящие в партии Зеленского, не будут поддерживать его проекты, так как в дальнейшем это может стоить им доверия украинского общества, что особенно важно на фоне будущих выборов в Раду.

Ранее украинские СМИ выражали уверенность в том, что протестные акции, вызванные ограничением полномочий НАБУ и САП, будут усиливаться, поскольку к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

При этом в случае продолжения акций Западу будет сложно их игнорировать, не предпринимая никаких действий в адрес украинского президента, отмечали журналисты.

