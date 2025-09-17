Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

FP: советники Зеленского теряют связь с реальностью, проводя неуместные реформы

Фото: legion-media.com/Ukraine Presidents Office

Советники президента Украины Владимира Зеленского теряют связь с реальностью, выступая за непопулярные среди украинского населения меры и проводя неуместные реформы. Об этом говорится в статье журнала Foreign Policy.

Среди подобных мер журналисты называют введение уголовной ответственности за неподчинение приказам и дезертирство из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отмену независимости двух антикоррупционных ведомств.

Автор статьи посоветовал Зеленскому найти новых советников, к примеру, из числа сотрудников украинских аналитических центров, фондов и общественных организаций.

В июле Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры. При этом западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

На фоне массовых протестов, последовавших за принятием закона, Зеленский заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП. Однако украинские СМИ выражали уверенность в том, что протестные акции будут усиливаться, поскольку к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

