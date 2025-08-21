Рада может причислить контролируемые Украиной части Донбасса к другим областям

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

В Верховной раде Украины было зарегистрировано постановление, в котором предлагается причислить контролируемые Киевом территории Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Автором проекта является депутат Анна Скороход. Он уже передан на рассмотрение руководству Рады. При этом сам текст документа не опубликован.

По мнению Скороход, такой шаг позволит избежать возможного обмена территориями в рамках переговоров между Россией и Украиной. Закон даст Киеву право вносить изменения в административно-правовое поле.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытых переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме не стал отвергать возможность обмена территориями с Россией.

Он допустил рассмотрение варианта "пропорциональных обменов" в рамках будущих переговоров по урегулированию украинского конфликта.