Госслужба Украины подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Sergei Chuzavkov

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил глава ведомства Виктор Еленский, передает РИА Новости.

Госслужба назвала каноническую УПЦ аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

"По закону, госслужба по этнополитике обязана объявить аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии. Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии", – пояснил Еленский.

При этом госслужба не может устанавливать сроки рассмотрения дела о запрете УПЦ в суде.

"Дело рассматривает суд в соответствии со своей процедурой. Но мы ожидаем, что дело не будет затягиваться и заминаться", – приводит ТАСС слова Еленского.

Вместе с тем каноническая УПЦ подала в суд сразу несколько ответных исков. Как пояснил Еленский, киевская митрополия оспаривает предписание и "другие вещи".

В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую УПЦ. По словам украинского депутата Ярослава Железняка, в народе его назвали законом о запрете московской церкви.

В июле текущего года глава УПЦ митрополит Онуфрий был лишен украинского гражданства. Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский. По данным СБУ, Онуфрий добровольно получил российское гражданство в 2002 году, однако не сообщил об этом в уполномоченные органы на Украине.

