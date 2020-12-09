МОЭК направила аварийные бригады на улицу Теплый Cтан

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва с огоньком"

Аварийные бригады направлены на улицу Теплый Cтан для ликвидации повреждений на тепловой сети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

"Сегодня по адресу улица Теплый Cтан, дом 15, обнаружено повреждение тепловой сети, аварийные бригады направлены на ликвидацию повреждения", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия из-под земли бьет фонтан с кипятком, его высота достигает трех метров. Причины прорыва трубы уточняются. В районе аварии перекрыто движение.

В ноябре трубу прорвало в районе 15-го автобусного парка в Москве. Сообщалось, что под водой оказались припаркованные рядом автомобили.

