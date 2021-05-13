В Москве разоблачили фирму, выдававшую фиктивные справки на владение оружием

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве разоблачили фирму, занимавшуюся выдачей фиктивных справок, в том числе на владение оружием. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, противоправная деятельность велась в клинике "Доктор с вами" с 2019 года.

"Не имея соответствующей лицензии, сотрудники организации выдавали медицинские заключения об отсутствии у граждан противопоказаний или ограничений в управлении транспортными средствами, к владению оружием, внося ложные сведения о действительном прохождении гражданами обследований у врачей нарколога и психиатра", – приводит слова Ивановой РИА Новости.

Она отметила, что на выдаче фиктивных справок клиника заработала не менее 2,9 миллиона рублей. В организации провели обыски и изъяли документацию.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Правоохранителям предстоит выявить всех лиц, причастных к преступлению.

Проверки медучреждений усилились после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, 28 апреля оформивший разрешение на владение оружием, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.

Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.

