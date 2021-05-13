Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме предложили ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия. Об этом пишет ТАСС.

Поправки об ужесточении ответственности за нарушения в сфере оборота гражданского оружия разработали члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с председателем Василием Пискаревым. Инициатива была направлена в правительство России для получения отзыва

"Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия", – уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Дополнительно предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия. Сейчас он составляет два месяца. По задумке авторов, срок нужно увеличить до одного года.

Ранее предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, сейчас ведется очень серьезный анализ в сфере законодательства в части оборота оружия.

До этого профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Рекомендация была дана на фоне произошедшего в Казани.

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.