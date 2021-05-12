В ГД оценили ужесточение ответственности за небрежное хранение оружия

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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия, сообщает RT.

По его словам, сейчас ведется "очень серьезный анализ" в сфере законодательства в части оборота оружия. Парламентарий считает, что сейчас будет появляться много таких инициатив после трагических событий в Казани.

"Случай, который произошел в Казани, не единственный. Мы помним, что и в Керчи такой же случай был, и в мире таких случаев очень много, например в США. В связи с этим анализом мы занимаемся очень серьезно. Эта инициатива будет очень внимательно рассматриваться, как только попадет к нам", – сказал депутат.

Шхагошев также рассказал о подготовке законопроекта, который касается ужесточения ответственности за изготовление, хранение и сбыт самодельных взрывных устройств. Он подчеркнул, что будет обсуждать проект закона с правительством.

Ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

Законопроект предусматривает запрет выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам с административным наказанием за вождение в нетрезвом виде или передачу управления своей машиной нетрезвому, либо за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Кроме того, руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением увеличить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. По его словам, все чаще появляются сообщения о ситуациях, когда ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что привело к гибели или ранению самого ребенка или постороннего человека.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо разработать порядок, при котором доступ к оружию для людей с неустойчивой психикой был бы ограничен. Он также отметил необходимость ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.

