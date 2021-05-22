Специальный правовой режим для мигрантов введут в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специальный правовой режим "Контролируемое пребывание" будет введен для мигрантов, которые не имеют права находится в РФ, но должны оставаться на территории государства ввиду сложившихся обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
В ведомстве рассказали, что введение режима является одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности в миграционной сфере.
"Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам", – говорится в сообщении.
Уточняется, что новый режим будет применим к гражданам других стран, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из страны ввиду необходимости исполнения назначенных наказаний, участия в судебных разбирательствах.
"Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции", – отметили в МВД.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.
После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля еще нет конкретной позиции по данному предложению. Он отметил, что инициативу нужно обсудить и проанализировать.
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