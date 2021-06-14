В России не планируют продлевать послабления из-за COVID-19 для мигрантов – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России не планируют продлевать введенные в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса послабления для трудовых мигрантов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Нет, продлевать пока не планируется", – говорится в сообщении.
В свою очередь в службе Единого миграционного центра в Подмосковье рассказали, что у них отсутствует информация о продлении льготного пребывания иностранных граждан в России. Там добавили, что в мае и начале июня было очень много желающих урегулировать свой правовой статус.
В апреле прошлого года в силу вступил указ президента РФ, согласно которому все иностранные граждане могли временно остаться и работать в России на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа сохраняется до 15 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их цифровые профили. Благодаря этому мигранты смогут получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.
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