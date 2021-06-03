Мигрантов обязали сдавать русский язык и историю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ законодательства России для трудовых мигрантов. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что иностранцы должны уметь изъясняться на русском языке, читать и понимать темы, тексты, а также заполнять различные анкеты, бланки и заявления.

Кроме того, из истории страны мигранты обязаны знать самые важные события и факты, главные государственные праздники, название столицы России и наиболее крупных городов.

В области законодательства мигрантам требуется знание основных прав, свобод и обязанностей иностранцев в РФ, сроков постановки на миграционный учет и временного пребывания в России, а также последствий их несоблюдения.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда сейчас привлекают трудовых мигрантов.

После этого председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку предложения главы ФСИН.