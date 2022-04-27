Путин заявил, что Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала

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Большинство украинцев начинают осознавать, что Запад уготовил им судьбу расходного материала, заявил Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

Президент РФ также заявил, что на Украине появляется все больше неонацистов, иностранных наемников.

Ранее Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Президент РФ подчеркнул, что многие жители Украины "оболванены нацистской националистической пропагандой". Путин отметил, что есть и те, кто сознательно пошел по пути бандеровцев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.