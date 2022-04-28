Запад мобилизует НПО для тиражирования лжи о ситуации на Украине – дипломат РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Страны Запада мобилизуют неправительственные организации и представителей общественности, чтобы распространять ложную информацию о событиях на Украине, сообщил старший советник постпреда РФ при ООН Сергей Леонидченко.

В том числе речь идет о провокации в Буче, подчеркнул он, выступая на неформальном заседании Совбеза международной организации по "формуле Арриа".

"Запад мобилизовал настоящую фабрику фейковых новостей, которая в круглосуточном режиме производит ложь, создавая параллельную реальность происходящего", – приводит его слова ТАСС.

3 апреля Минобороны РФ заявило, что якобы свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Спустя два дня постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Украина готовит провокацию на рынке в Лисичанске, который ошибочно обстреляли подразделения ВСУ.

По его словам, туда свозят разбитую технику, тела переодетых в гражданскую одежду украинских военнослужащих и автомобили скорой медицинской помощи. Генерал-полковник добавил, что на место предполагаемой провокации будут приглашены украинские и западные средства массовой информации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

