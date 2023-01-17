Восемь человек получили ранения при стрельбе во Флориде – СМИ

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Восемь человек получили ранения в результате стрельбы на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в американском штате Флорида. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN.

"По словам офицера по связям с общественностью Тони Вудворт, одна из жертв стрельбы была тяжело ранена, еще четыре человека получили ранения при попытке покинуть район", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, инцидент произошел во время автомобильного шоу в одном из парков. О подозреваемых и мотивах преступления не сообщается.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы около ночного клуба в Техасе. Неизвестные открыли огонь из автомобиля по посетителям, находившимся на парковке заведения. По информации правоохранителей, злоумышленники выпустили порядка 50 пуль.

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