Восьмиклассника пырнули ножницами в одной из школ Сочи

Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар™"

В одной из школ Сочи восьмикласснику воткнул ножницы в руку его сверстник. Конфликт произошел на уроке, а причиной стал пенал, который ребята не смогли поделить. Об этом со ссылкой на ученицу школы Анну (имя изменено) сообщает "Газета.ру".

"Говорят, что конфликт произошел из-за пенала. Видимо, мальчик, который пострадал, взял пенал, а другой за это его пырнул. У пострадавшего два ножевых ранения. Инцидент произошел на третьем этаже, вроде во время урока. Пострадавший потерял много крови", – поделилась она.

Анна добавила, что с третьего по первый этаж пол в школе был покрыт большими пятнами крови. Из-за этого многим ученикам становилось плохо. Первую помощь пострадавшему на месте оказали учителя, стараясь сохранять спокойствие. Выпускали из школы в тот день всех через металлоискатель.

После инцидента, со слов девушки, нападавший сразу же сбежал. Однако вечером он сам вернулся домой.

Ранее сообщалось, что в Берлине мужчина ранил ножом двух школьниц 7 и 8 лет. Их отправили в больницу, злоумышленник задержан.

До этого в одной из школ Белграда подросток устроил стрельбу. Он готовился к нападению заранее, 9 человек погибли. Среди них охранник и 8 учеников.

Подросток устроил стрельбу в одной из школ в столице Сербии