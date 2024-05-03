Московские врачи спасли женщину, которая не могла глотать после инсульта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Медики Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь женщине, которая после инсульта не могла самостоятельно глотать, передает телеграм-канал учреждения.

Как указано в сообщении, женщина 55 лет поступила во флагманский центр института с ишемическим инсультом. Неврологи оказали пациентке всю необходимую помощь, но у нее остались нестандартные жалобы на нарушение глотания. Акт глотания делится на три фазы: ротовую, глоточную и пищеводную. Как правило, после инсульта бывает нарушена вторая, глоточная фаза, но у женщины обнаружились проблемы с третьей фазой, пищеводной – спазм верхнего пищеводного сфинктера.

Уточняется, что специалистам нужно было ввести в организм ботулинический токсин, который смог бы расслабить мышцу. Поскольку рядом с верхней третью пищевода есть много структур, которые можно повредить, ранее российские врачи не проводили подобные операции.

"Эндоскописты и неврологи Института Склифосовского под УЗ-наведением смогли аккуратно довести прибор до верхнего пищеводного сфинктера, найти место спазма и ввести туда препарат. Через несколько дней пациентка снова смогла глотать пищу и жидкость самостоятельно. Сейчас женщина уже выписана", – сообщили в медучреждении.

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