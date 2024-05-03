Столичные врачи спасли жизнь мужчине с аневризмой брюшной аорты размером с бильярдный шар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Медики городской клинической больницы имени Плетнева спасли 73-летнего мужчину, у которого образовалась аневризма брюшной аорты размером с бильярдный шар. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, в больницу с приступом острых болей в правых отделах живота и спине экстренно поступил 73-летний мужчина. Симптомы возникли на фоне резкого повышения артериального давления. Во время обследования врачи выявили у пациента аневризму брюшной аорты размером с бильярдный шар. Этот показатель в четыре раза превышал диаметр самой аорты.

Специалисты провели эндопротезирование брюшной аорты.

В департаменте отметили, что слаженная работа хирургической и анестезиологической бригад помогла провести операцию успешно. На 12-е сутки пациент был выписан домой.

Ранее сообщалось, что бригада из семи московских врачей провела протезирование и эндопротезирование аорты в гибридной операционной флагманского центра городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и спасла жизнь 74-летнему мужчине. Пациент находился в тяжелом состоянии, поэтому специалисты должны были действовать быстро, но щадяще из-за множества сопутствующих патологий.