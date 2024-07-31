В Шебекино из-за обстрела часть города осталась без света

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В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела повреждена линия электропередачи, часть города осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ в очередной раз нанесли удары по Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал", – написал он.

По словам губернатора, часть города осталась без света из-за повреждения линии электропередач, а оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Гладков уточнил, что из-за попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий, пожары были оперативно потушены. Еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома и повредил остекление и несколько автомобилей.

Ранее село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись воздушным атакам со стороны украинских войск, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, куда дрон-камикадзе нанес атаку, а также 87-летняя женщина вместе с другим раненым местным жителем.

Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

