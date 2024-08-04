Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в ночь с 3 на 4 августа ликвидировали два дрона Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Таким образом, по информации ведомства, удалось пресечь попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории РФ.

3 августа украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку на регион около 15:00 по московскому времени. В результате работы ПВО был уничтожен БПЛА самолетного типа. Кроме того, ВС РФ сбили украинские беспилотники над Белгородской областью еще в 12:30 и 07:40.

В общей сложности в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

