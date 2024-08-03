БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Дрон самолетного типа сбили около 07:40. Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.

За ночь российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

