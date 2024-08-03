МО сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку на регион около 15:00 по московскому времени. В результате работы ПВО был уничтожен БПЛА самолетного типа.

До этого российские военнослужащие сбили такие же беспилотники Вооруженных сил Украины над Белгородской областью около 12:30 и 07:40.

В общей сложности в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

