ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа уничтожили около 12:30. Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.

Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением лица и женщину с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В городе различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. Там выбиты окна, повреждены кровля и фасады. Также повреждено остекление в одном МКД и коммерческом объекте. Посечен один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.

За ночь российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

