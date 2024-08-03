Пожар на складе с топливом под Ростовом после атаки БПЛА ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"

Пожар на складе с топливом в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки беспилотника, ликвидирован, сообщил глава районной администрации Владимир Савин в своем телеграм-канале.

При этом, по словам губернатора региона Василия Голубева, в Морозовском районе из-за последствий ввели режим ЧС.

"С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой", – указал он в своем телеграм-канале.

Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников. В результате никто не пострадал. Савин призвал горожан сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков БПЛА либо других летательных средств не приближаться к ним.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

