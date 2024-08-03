Емкости с топливом загорелись после ночной атаки на Ростовскую область

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации района Владимир Савин.

"В результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7", – уточнил он.

В результате никто не пострадал. Службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. Угрозы населенному пункту нет.

Савин призвал горожан сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков БПЛА либо других летательных средств не приближаться к ним и сообщить в экстренную службу по телефону: 112.

За ночь российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

