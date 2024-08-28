Четыре беспилотника уничтожены в Ростовской области

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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты около 03:00 по местному времени (совпадает с московским).

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", – добавил Голубев.

Вечером 28 августа три человека получили различные ранения в результате атаки украинских БПЛА на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В числе пострадавших – глава района Александр Подольный.

Еще одна воздушная атака ВСУ произошла в Запорожской области, где при атаке украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб ребенок. В момент атаки машина приближалась к городу Пологи. В салоне находилась семья из пяти человек.