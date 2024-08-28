Вертолеты Ка-52М и Ми-8 ударили по ВСУ в курском приграничье

Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 поразили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После этого вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Все цели были уничтожены, подчеркнули в ведомстве.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По информации на 27 августа, украинские подразделения за все время боев на курском направлении потеряли более 6 600 солдат, 73 танка и 4 РСЗО HIMARS и прочей боевой техники.

В Кремле подчеркнули, что враждебные действия украинских подразделений в отношении Курской области не останутся без ответа.