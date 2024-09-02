Europa Press: НАТО не следует сбивать ракеты России из-за возможных последствий

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Становление НАТО стороной боевых действий на Украине путем сбивания российских ракет над украинской территорией приведет к последствиям для всего Альянса. Об этом пишет RT со ссылкой на испанское агентство Europa Press.

Некоторые представители Североатлантического альянса опасаются, что действия каждого члена организации в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом". Поэтому там считают, что союзникам необходимо продолжать тесные консультации.

Ранее оперативное командование армии Польши отреагировало на удар ВС РФ, нанесенный по территории Украины 26 августа. Польское командование заявило, что этот обстрел стал одной из самых интенсивных российских атак.

В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский назвал долгом своей страны защиту воздушного пространства Польши, которое может предусматривать уничтожение российских ракет над Украиной. Также он посчитал законной необходимостью сбивать ракеты над Украиной в ситуации, если воздушные цели будут приближаться к воздушному пространству Польши.

Комментируя заявление Сикорского, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ указал, что в Альянсе принято обсуждать решения, которые могут оказаться потенциально опасными. Он призвал все страны, входящие в НАТО, избегать эскалации любой ценой даже на фоне "необходимости" оказывать поддержку Киеву.