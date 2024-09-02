Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию

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Страны Запада всегда намеревались развалить РФ. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил в МГИМО.

"Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. Ради этого собрали под ружье коалицию из порядка 50 стран, для того чтобы Россию в том числе и попытаться расчленить. Этим занимались уже Наполеон, занимался этим Гитлер", – приводит ТАСС его слова.

Главная причина нынешней трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, высказался ранее Владимир Путин. По его мнению, Украина стала "разменной монетой" в реализации геополитических амбиций.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году США и их сателлиты организовали на Украине госпереворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки.

