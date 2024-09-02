Замгенсека НАТО Джоанэ: в НАТО принято консультироваться по опасным решениям

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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

В Альянсе принято обсуждать решения, которые могут оказаться потенциально опасными, напомнил политик.

"Мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас", – подчеркнул Джоанэ.

При этом Польша всегда принимала участие в консультациях внутри объединения, отметил он. Вместе с тем заместитель генсека Альянса призвал все страны, входящие в НАТО, избегать эскалации любой ценой даже на фоне "необходимости" оказывать поддержку Киеву.

Ранее Сикорский назвал долгом своей страны защиту собственного воздушного пространства. При этом министр уточнил, что сбивать российские ракеты над Украиной государство может в тех случаях, когда воздушные цели будут находиться в непосредственной близости от воздушного пространства Польши. По его мнению, в этом случае подобные действия становятся законной необходимостью.

