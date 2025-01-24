Трамп признался, что не хотел бы вводить санкции против РФ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью изданию Fox News, что не хотел бы вводить новые антироссийские санкции.

"Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать. Знаете, я люблю русский народ. Они замечательные люди", – отметил Трамп.

Он также добавил, что смог бы достичь соглашения с Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США.

Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в ответ введением новых санкций и пошлин. Он заявил, что в таком случае у него попросту "нет выбора". Глава Белого дома подчеркнул, что не преследует цели навредить России, любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Путиным.

Позже американский лидер заявил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта и его окончание в данный момент зависит от Москвы. Трамп намерен в скором времени встретиться с Владимиром Путиным.