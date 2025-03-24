Трамп введет 25% пошлину против стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ввести 25% пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, пошлина вступит в силу 2 апреля.

"Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной", – заявил Трамп.

Данное решение принято в связи с тем, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. Штаты продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов, в том числе тех, кто якобы имеет связи с группировкой Tren de Aragua, недавно признанной террористической в США.

Ранее США начали вводить пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Трамп также принял решение о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%.

При этом СМИ писали, что ряд европейских стран, в том числе Франция, требуют от Брюсселя решительных ответных мер. Париж планирует добиваться такого шага, если Трамп введет пошлины с целью оказания давления на ЕС.

Кроме того, считают журналисты, новые пошлины США могут затронуть и Россию. По данным СМИ, американская администрация планирует применить "взаимные пошлины" в отношении государств, которые имеют устойчивые торговые дисбалансы с США.