Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Столичный суд оштрафовал рэпера OG Buda (настоящее имя – Григорий Ляхов. – Прим. ред.) за пропаганду наркотических средств. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Рэпера признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Он должен будет заплатить штраф 50 тысяч рублей.

Ранее по этой же статье была оштрафована телеведущая и блогер Виктория Боня. По данным СМИ, причиной послужили ее положительные высказывания о запрещенных препаратах и растениях. В частности, в интервью блогеру Сергею Косенко телеведущая рассказывала о своем опыте употребления аяуаски.

Кроме того, сам Косенко тоже был осужден за пропаганду наркотиков. В материалах дела отмечается, что блогер опубликовал на YouTube ролик, в котором содержалась информация о наркотических веществах, способах их употребления и оценка эффекта от них.

