Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 14:20

Происшествия

Суд в Калуге арестовал обвиняемого в убийстве спортсмена Исаева

Фото: vk.com/id3554797

В Калуге задержанному по подозрению в убийстве чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый признал вину. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, также допрошены свидетели и собран характеризующий материал о личности злоумышленника.

Убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По версии СК, местный житель приехал к своему знакомому Исаеву и после возникшего конфликта не менее двух раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Сам стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Позднее его обнаружили в Брянской области, но мужчина проигнорировал сигнал инспекторов ГАИ об остановке и поехал в сторону Орла. Там он бросил машину и попытался скрыться в лесу, однако его задержали.

Мужчина, судя по внешним признакам, был в нетрезвом состоянии во время задержания, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемый от медосвидетельствования отказался.

Читайте также


происшествияспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика