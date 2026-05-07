07 мая, 19:20

Происшествия

Подозреваемый в убийстве спортсмена в Калуге был пьян при задержании

Фото: телеграм-канал 112

Мужчина, который подозревается в убийстве чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, судя по внешним признакам, находился во время задержания в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По данным ведомства, 41-летний местный житель приехал к своему знакомому, которым оказался Исаев, а после из-за возникшего конфликта не менее двух раз выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Пули попали в область жизненно важных органов. Спортсмена доставили в больницу, однако он умер от полученных ранений. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия на машине. Оперативники установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения.

В результате полицейские передали ориентировку в соседние регионы. Спустя время злоумышленника заметили сотрудники Госавтоинспекции в Брянской области. Мужчина проигнорировал сигнал об остановке и поехал в сторону Орла. Позднее подозреваемый решил бросить автомобиль и попытался спрятаться в лесу, но его задержали.

От медосвидетельствования злоумышленник отказался. В отношении него составлены три административных протокола. Мужчину уже доставили в Калугу для проведения следственных мероприятий. Против него также было возбуждено уголовное дело об убийстве. Оружие изъято, а машина помещена на спецстоянку.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте злоумышленника.

Ранее подростки напали на 25-летнего футболиста Габриэле Ваккаро и его друзей, когда последние шли к машине с коробками с пиццей. Злоумышленники просили отдать еду, но спортсмен отказался.

Тогда 17-летний молодой человек ударил футболиста в шею и в живот отверткой. Сперва друзья Ваккаро не поняли, что тот был тяжело ранен, поэтому отвезли его домой, однако спустя время игроку вызвали скорую помощь. Спортсмен скончался в больнице.

