Дело возбуждено по факту убийства чемпиона РФ по многоборью Исаева в Калуге

Дело возбуждено по факту убийства чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По данным ведомства, 41-летний местный житель из-за неприязни не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего знакомого, которым оказался Исаев. Пули попали в область жизненно важных органов.

После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате машина подозреваемого была остановлена правоохранителями в Брянской области. Мужчину задержали. В ближайшее время его доставят к следователю в Калугу для проведения следственных действий.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте злоумышленника.

