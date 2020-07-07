В Дептрансе назвали причину заезда авто на веранду ресторана в Москве

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Автомобиль въехал на веранду ресторана "Тануки" на юге Москвы из-за того, что водитель перепутал педали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Предварительная причина ДТП – 80-летний водитель "Ниссана" при попытке припарковаться на парковку в районе дома 15 не справился с управлением. Он перепутал педали на машине и наехал на изгородь газона, а после – и на летнюю веранду "Тануки", – объяснили в ведомстве.

Инцидент произошел днем во вторник, 7 июля. Изначально сообщалось, что в результате наезда пострадало несколько человек, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

В экстренных службах столицы также рассказали о ДТП на Садово-Кудринской улице, которое произошло вечером 7 июня. Здесь столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся.

В районе места происшествия ограничено движение автомобилей.