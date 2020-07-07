Движение на Садовом кольце у "Маяковской" ограничили из-за ДТП

Автомобиль перевернулся после ДТП в центре Москвы

Движение по Садовому кольцу в районе станции метро "Маяковская" ограничено до трех полос по внутренней стороне, передает телеканал Москва 24.

"В районе дома 14 на улице Большой Садовой перевернулся автомобиль. Две правые полосы заняты, движение ограничено до трех полос", – объяснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Инцидент произошел в результате столкновения трех автомобилей – двух Mercedes и одной BMW. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль въехал в веранду ресторана "Тануки" в Москве. В результате ДТП никто не пострадал. Как выяснилось впоследствии, водитель не справился с управлением.

