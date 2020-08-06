Таксист наехал на столб на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ленинградском шоссе, 41А произошла авария. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Причина аварии в московском районе Войковский сейчас неизвестна. "Водитель такси не справился с управлением и наехал на столб. Предварительно есть пострадавшие", – говорится в сообщении ведомства.

При этом из-за ДТП на севере города движение наземного транспорта не было осложнено.

Ранее стало известно, что водитель иномарки, сбивший двух женщин на пешеходном переходе, находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с ДТП в Марьине полицейские начали проверку.

Кроме того, в районе Бусиновской эстакады на МКАД произошла авария. На внутренней стороне в районе 77-го километра столкнулись три автомобиля и коммерческий автобус ПАЗ.