Автомобиль такси перевернулся на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на участке Варшавского шоссе временно ограничили из-за ДТП. Там перевернулся автомобиль такси, заявили в пресс-службе московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В результате аварии, как уточнили в Дептрансе города, никто не пострадал. "В районе дома 129 на Варшавском шоссе произошло ДТП, перевернулась машина такси. Перекрыты первая и вторая полосы", – сообщает пресс-служба ведомства.

Причина аварии в районе Чертаново Центральное в настоящий момент неизвестна.

Ранее водитель и пассажир такси пострадали в аварии на севере Москвы. В связи с ДТП движение наземного транспорта не было осложнено, причина аварии неизвестна.