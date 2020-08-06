Водитель и пассажир такси пострадали в аварии на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В результате аварии с участием такси на Ленинградском шоссе пострадали водитель и пассажир. Об этом заявили представители московского департамента транспорта.

Ранее появилась информация, что водитель такси наехал на столб на севере Москвы. Авария произошла по адресу Ленинградское шоссе, 41А.

В связи с ДТП движение наземного транспорта не было осложнено, причина аварии неизвестна.

Ранее три машины и автобус столкнулись на МКАД. В результате аварии пострадавших нет.

Помимо того, в Екатеринбурге автомобиль такси на скорости 140 километров в час вылетел на парковку аэропорта Кольцово. Volkswagen Polo сначала врезался в бордюр, затем его отбросило в дерево.