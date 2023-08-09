Пассажирский самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Фото: 123RF/tratong

Пассажирский самолет из Белграда совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"В Шереметьево совершил посадку Airbus A-321, выполнявший рейс Белград – Казань, по причине срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе", – отмечается в сообщении.

По данным авиационной службы, борт сел успешно. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Москвы в Минск, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Витебска.

По словам начальника воздушной гавани Сергея Руриса, на борту самолета один ребенок почувствовал недомогание. В связи с этим было принято решение об аварийной посадке. Для оказания необходимой помощи ребенку была вызвана скорая.

После инцидента самолет дозаправили и он продолжил выполнять свой рейс. Рурис заявил, что воздушное судно прилетело в Минск с небольшим опозданием.

Самолет рейса Сочи – Москва приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем