Летевший из Москвы самолет "Белавиа" экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребенка

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Самолет авиакомпании "Белавиа", который выполнял рейс из Москвы в Минск, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Витебска. О происшествии рассказал начальник воздушной гавани Сергей Рурис. Его цитирует БелТА.

"На борту самолета "Белавиа", летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация – недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку", – сообщил он.

По его словам, аэропорт за 15 минут обеспечил все необходимые условия для посадки воздушного судна. Для оказания помощи ребенку вызвали медиков, вместе с ними он уехал на машине скорой.

Самолет дозаправили, после чего он продолжил выполнять свой рейс. Как отметил Рурис, воздушное судно прилетело в Минск с небольшим опозданием.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartvia, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Причиной стали неполадки в авиационном оборудовании. На борту находились 195 человек, среди них – 7 членов экипажа.

Обошлось без пострадавших, Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.



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