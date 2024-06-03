Utair организовала проверку после гибели кошки на борту самолета Москва – Анталья

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Авиакомпания Utair начала проверку инцидента, связанного с гибелью кошки на борту самолета, который летел из Москвы в Анталью. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В авиакомпании объяснили, что кошка выбежала из переноски и гуляла по салону, однако на борту самолета были пассажиры с аллергией на животных, которые спустя время пожаловались на ухудшение состояния здоровья и попросили посадить животное в переноску. По правилам питомцы в течение всего полета должны сидеть в переноске, а сумку необходимо поместить под впереди стоящее кресло и не блокировать проход.

Кроме того, перевозчик уточнил, что весь полет в салоне сохранялась комфортная температура – в районе 24 градусов. При этом кондиционеры и вспомогательные источники питания функционировали в обычном режиме, а воздух в салоне обновлялся каждые три-пять минут с помощью HEPA-фильтров. Однако, несмотря на это, кошка погибла.

В пресс-службе выразили искреннее сожаление в связи с этим инцидентом. В Utair напомнили, что в прошлом году их компания перевезла около 15,7 тысячи животных, а в первом квартале этого года – 3 тысячи питомцев.

"Службы авиакомпании с повышенным вниманием относятся к перевозке животных, осуществляют все меры контроля за их транспортировкой, понимая, что для животного перелет является стрессом", – подытожил перевозчик.

Ранее мопса обнаружили мертвым во время ветеринарного контроля в аэропорту Шереметьево. Пес летел в самолете из Якутска в Москву. Представители Россельхознадзора выразили владельцу собаки искренние соболезнования.

В Россельхознадзоре напомнили, что животные во время полета могут испытывать проблемы со здоровьем, особенно французские бульдоги, английские бульдоги, мопсы, пекинесы, боксеры, шарпеи, бульдоги, бордосские доги, ши-тсу.

