Мертвого мопса нашли в аэропорту Шереметьево после перелета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мопса обнаружили мертвым во время ветеринарного контроля в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент произошел еще 4 мая, когда пес летел в самолете из Якутска в Москву. Животное не пережило перелет, однако точная причина пока неизвестна. Представители Россельхознадзора выразили владельцу пса искренние соболезнования.

В Россельхознадзоре напомнили, что животные во время полета могут испытывать проблемы со здоровьем, особенно французские бульдоги, английские бульдоги, мопсы, пекинесы, боксеры, шарпеи, бульдоги, бордосские доги, ши-тсу.

"В результате эмоциональной нагрузки и стресса в поездке, разницы в атмосферном давлении на земле и в полете, а также влияния других негативных факторов могут возникнуть проблемы с дыханием и терморегуляцией", – объяснили в пресс-службе.

Ранее ворона, которую спасли после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, скончалась в ветеринарной клинике.

До этого в ЮАР умерла знаменитая свинья-художница по кличке Пигкассо. Хозяйка свиньи забрала ее с бойни, когда той было 4 недели. За свою жизнь Пигкассо создала около 500 картин.

