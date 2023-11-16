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16 ноября, 09:54

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Провисевшая четыре дня на леске в Уфе ворона умерла в ветклинике

Фото: телеграм-канал Readovka

Ворона, которую спасли после того, как она, запутавшись в леске, провисела четыре дня на дереве в Уфе, скончалась в ветеринарной клинике. Об этом сообщается в телеграм-канале центра реабилитации диких животных "Пин и Пуф".

Птицу обнаружили на территории санатория "Зеленая роща". Зоологи, спасшие ворону, выявили у нее несколько травм. Руководитель центра Дмитрий Стрельников сообщал, что есть вероятность развития гематомы, опасной для жизни.

"Ушла на радугу. Оторвался тромб", – говорится в сообщении.

До этого в Москве заметили ястреба-перепелятника – птицу, занесенную в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Специалисты Мосприроды пришли к выводу, что подобное появление свидетельствует о благополучии экосистемы в городе.

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